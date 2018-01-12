Гонщик Сергей Карякин сломал обе руки во время "Дакара"

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о том, что врачи во время обследования обнаружили у него перелом второй руки. Ранее спортсмен снялся с престижного ралли-марафона "Дакар" из-за одной сломанной руки. Действующий чемпион Карякин неудачно упал с квадроцикла во время пятого этапа ралли-рейда.

"Сделали сегодня снимок второй руки. Оказалось, что тоже перелом, трещина в суставе, — сказал Карякин, которого цитирует РИА Новости. — Наложили лангетку, так что теперь хожу, как киборг, весь забинтованный и загипсованный".

После завершения борьбы за титул Карякин заявил, что будет работать "журналистом" и наполнять интересным содержанием свои соцсети.