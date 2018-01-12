Известного американского актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании, якобы произошедшем в 1993 году.

Как передает ТАСС, об этом сообщило интернет-издание The Wrap со ссылкой на потерпевшую Регину Симонс.

По ее словам, она познакомилась с актером на съемках фильма "В смертельной опасности", после чего Сигал пригласил 18-летнюю девушку на вечеринку в его доме в Беверли-Хиллз в Калифорнии.

Но когда она переступила порог дома, то оказалось, что никакой вечеринки нет и она единственная гостья актера, который отвел ее в комнату, раздел и быстро изнасиловал.

Ранее более десяти женщин обвинили Сигала в сексуальных приставаниях, в том числе актриса-лесбиянка Порша де Росси. Симонс первая, кто обвинила его в изнасиловании, подав в декабре 2017 года соответствующее заявление в полицию Лос-Анджелеса, добавляет издание.

Волна обвинений в сексуальных домогательствах поднялась в США осенью 2017 года после статьи в The New York Times, в которой известный американский продюсер Харви Вайнштейн обвинялся в домогательствах к 80 женщинам на протяжении 30 лет.

Против него выступили, в частности, такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Затем в приставаниях и домогательствах обвинили других известных лиц, в частности, актеров Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и Джеймса Франко, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша-старшего, ряд членов американского Конгресса.