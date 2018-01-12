Армия нашла новый способ бороться с уклонистами

Армия нашла новый способ бороться с уклонистамиЧитайте нас в Telegram
Приходить в военкомат не по повестке, а по совести: одно из изменений, которое предлагают внести в закон о воинской обязанности. То есть даже если повестка не дошла до адресата, он будет обязан явиться самостоятельно, как только начнется призыв на военную службу. Предлагаются и другие нововведения, к примеру, чтобы вызов в армию можно было отправить по почте. Пока повестку можно вручать только лично в руки, под расписку. А если подпись военному комиссару получить не удалось, призывник может смело армию прогулять. Сейчас таких — почти 170 тысяч по всей России. И статистика неутешительна — треть тех, кого нужно оповестить о явке, просто не могут найти. А наказать за уклонение от службы можно только тех, кто о призыве узнал, но до военкомата так и не дошел. Эту ситуацию и предлагает исправить автор поправок, замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Новые правила уже получили одобрение правительства. Будет ли толк?
На срочную службу призывают молодых людей от 18 до 27 лет, которых признала годными медицинская комиссия. Самая распространенная болезнь – по-прежнему, плоскостопие. Такой солдат не сможет бегать в берцах. Забривают в солдаты здоровых и тех, у кого нет отсрочки. Это, прежде всего, учеба. Религиозные убеждения — тоже повод уклониться, но, как говорят, наличие таких убеждений очень сложно доказать.
Интересный момент — сексуальная ориентация для медицинской комиссии значения не имеет. Тот, кто уклоняется от армии, нарушает закон РФ. "Военная служба — долг и обязанность каждого гражданина РФ, — убежден член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов. — Нет той причины, чтобы не служить. Нет – получай образование".
В советские времена далеко не все хотели в объятия старшины. Служба длилась два года, на флоте — три. Была физически изнурительной. И уже тогда изобрели огромное количество вариантов, как уклониться от службы в армии. Если использовать жаргонное выражение – "откосить", это слово из брежневской эпохи.
Пробовали все — от взяток до попыток суицида, после которого молодой человек попадал не в казарму, а в клинику неврозов. И даже такая запись в истории болезни никого не смущала. Тогда большей популярностью пользовались вузы, где была военная кафедра. Это означало, что выпускник уже не служил. Гуманитарные, творческие вузы военных кафедр не имели. Для многих это был даже решающий момент в выборе профессии. Сейчас все изменилось.
Стоит только набрать в Интернете слова "служба в армии", как сразу же появляются рекламы юридической помощи для желающих уклониться. Значит, такая услуга востребована. Впрочем, многие обходятся без помощи юриста. Просто не живут по месту прописки.
Пока молодые люди придумывают новые способы избежать армии, армия тоже ищет новые способы, как изловить юношу призывного возраста. Суть предложения депутата Красова – после первой же повестки на уклониста заводят дело. Или даже в случае, если повестка не дошла до адреса.
Для повышения престижа профессии военного есть целый ряд льгот для отслуживших срочную службу. Например, им дают материальную помощь на обзаведение хозяйством. У них есть льготы при поступлении в вуз и устройстве на работу.
Интересно, что количество контрактников растет. Но и уклонистов не становится меньше. По статистике, на 1 января 2017 года уклонились около 170 тысяч человек. Может быть, некоторые из этих людей, бегавших от повесток, потом пожалеют о своем поступке. Ведь с июля принят закон: уклонистам отрезан пусть в государственные служащие в течение 10 лет. Госорганы получают такие сведения от военных комиссариатов.
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