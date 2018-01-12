Сказочное Бали "кандидата против всех": что делала за границей Ксения Собчак

"Я обещала проводить кампанию, а не корпоративы — я держу слово". Это из публикации в Instagram Ксении Собчак. Это ответ тем, кто уличил ее в совсем не политической деятельности далеко от российских границ.

Самой Собчак на видео в кадре толком не разглядеть, но есть еще и фото с музыкантом Андреем Алексиным. По геолокации – оно снято на сказочном индонезийском острове Бали. В окружении Алексея Навального утверждают: то был корпоратив для миллиардера Александра Рослякова.

В штабе "кандидата против всех" сам факт поездки отрицать не стали. Говорят: провела в Индонезии три дня, но не ради корпоративных увеселений, а ради сбора денег и встречи с потенциальными спонсорами.

В сети появилась информация, что гонорар Собчак в качестве ведущей корпоративов составляет от 15 до 35 тысяч евро за вечер. За эти деньги, наверное, можно и песню спеть.

Как, где и у кого собирает деньги на предвыборную кампанию Ксения Собчак узнал Алексей Казаков. Он же выяснил, где побывали другие кандидаты в президенты. Все подробности на его YouTube-канале: