Российские хоккеистки не смогли выйти в финал молодежного чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в ледовом дворце подмосковного Дмитрова. В полуфинальном матче российские хоккеистки уступили команде Швеции со счетом 1:2.

В составе сборной России шайбу забросила Илона Маркова. У шведок отличились Жозефин Бувенг и Дженни Антонссон. Ранее в другом полуфинале команда США в серии буллитов одержала победу над сборной Канады – 4:3. Таким образом, в матче за третье место россиянки попробуют второй раз по ходу турнира обыграть канадок. В финале же встретятся американки и шведки. Обе встречи пройдут 13 января.