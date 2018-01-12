Трамп продлил заморозку антииранских санкций

Президент США продлил приостановку санкций против Ирана. Санкционное давление на Тегеран отложено минимум на 120 дней. Сделано это в рамках ядерной сделки, заключенной Ираном с шестеркой международных посредников — постоянными членами Совбеза ООН и Германией.

Иран выполняет заключенные соглашения, подтвердили американские эксперты. Но сам Дональд Трамп не доволен Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД), сообщает "Интерфакс". Президент Соединенных Штатов считает его неидеальным и рассчитывает на пересмотр. Если пересмотреть план не удастся, тогда санкции вновь будут введены в действие.

Администрация Трампа, в частности, настаивает, чтобы ограничения по обогащению урана в Иране не ограничивались по срокам. Сейчас срок действия ограничений на обогащение истекает в 2025 году.

Есть еще одно требования от Вашингтона: договоренности с Ираном должны включать и ограничения по иранской программе разработки баллистических ракет. В противном случае также США грозят снять мораторий с иранских санкций.