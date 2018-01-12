Баскетболисты "Химок" проиграли "Реалу" в матче Евролиги

Баскетболисты "Химок" проиграли "Реалу" в матче ЕвролигиЧитайте нас в Telegram
В баскетбольной Евролиге продолжается 17-й тур регулярного чемпионата. Подмосковные "Химки" на домашнем паркете потерпели поражение от мадридского "Реала" со счетом 78:95.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, который набрал 23 очка. У испанцев 16 баллов за результативность в активе защитника Руди Фернандеса. В турнирной таблице подмосковный клуб занимает восьмое место, у команды девять побед в 17 матчах. "Реал" одержал шестую победу подряд и располагается на четвертой строчке с 11 победами. Лидирует в таблице московский ЦСКА, который днем ранее в гостях победил итальянский клуб "Милано" – 107:81.
Следующий матч турнира "Химки" проведут 16 января против сербской "Црвены Звезды".
-
Посчитали-прослезились: вся правда о "потерянной роскоши" Mercedes-Maybach
- Bentley Bentayga получила более доступный мотор V8
- Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- В России назвали самые популярные модели за 2017 год
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
-
Пособие по уходу за детьми-инвалидами забывают повысить 5 лет
- Жириновский устроил дебош в прямом эфире
- Слава и тюрьма: разбитая жизнь ослепшей звезды Валентины Малявиной
- Муж с женой худели 11 лет, чтобы впервые заняться сексом
- Отважная свинья спасла сородича от участи бекона. Видео
- На Тайване отловили монстров, похожих на пришельцев
-
США пообещали ввести новые санкции против России
- Китай и трежерис США: 5 следующих шагов
- Самые влиятельные книги о бизнесе в мире
- Путин: в России не хватает квалифицированных рабочих
- Мир может лишиться 4% нефти в 2018 году
-
Путин не собирается участвовать в дебатах
- Джонсон обвинил Хана в дестабилизации британо-американских отношений
- Москва призвала фанатов не верить очернителям ЧМ-2018
- Захарова рассказала о западном заговоре и животном страхе США
- Песков назвал предложение вернуть Украине военную технику жестом доброй воли
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Бузова рассказала, почему не может купить себе квартиру
- От жадности до доверия: 5 ошибок арендодателей
- Жилья эконом-класса в России больше нет
- Новостройки больше не будут дешеветь
- Почему коттедж или дачу лучше покупать зимой
-
Водитель "Порше" судится с пешеходом после наезда на зебре
- Атмосферное давление испытывает москвичей на прочность
- Пассажиры столичных автобусов привыкают жить без турникетов
- В Москве будут регулировать размещение граффити на домах
- Чем удивит столица в выходные?
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS vs Xbox: топ 10 эксклюзивов-2018
- Microsoft: борьба с Meltdown и Spectre снизит производительность старых ПК
- Kodak объявила о создании собственной криптовалюты
- Люди обречены: Косплей теперь нельзя отличить от графики
- Учителя смогут посмотреть на учеников глазами убийцы
-
Математики назвали самое большое простое число
- Не просто сон: учёные разгадали, как анестезия действует на мозг
- "Кьюриосити" нашёл на Марсе нечто, похожее на окаменелые норы червей
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему у некоторых людей зрачок не круглый
- Что в Канаде под запретом
- Сражение полярных волков за жизнь детенышей. Видео
- Одежда варваров
- Самый маленький в мире кот спровоцировал бурю нежности в Сети
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трампа подозревают в расстройстве душевного здоровья
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
Три секунды. Документальный фильм
Россия адекватно ответит на американские санкции
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Трамп продлил заморозку антииранских санкций
Армия нашла новый способ бороться с уклонистами
Ребенок умер на тренировке по самбо в Заполярье
Стивена Сигала обвинили в изнасиловании
На президента Чехии напала украинка
Гройсман предложил вместе с кораблями вернуть Крым
Белых в суд снова вызвали скорую
Убийство Карлова: задержан еще один подозреваемый
Китайцы поместили в карантин подарок Макрона
Ален Делон заявил, что готов умереть
Гривна поставила исторический антирекорд
Погода на выходные: русский мороз возвращается
Эрик Клэптон признался, что глохнет
Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах
Самые влиятельные книги о бизнесе в мире
Российский автомобильный рынок за год вырос на 12%
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве
Первая сигарета ведет к зависимости более чем в 60% случаев
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере