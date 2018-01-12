Баскетболисты "Химок" проиграли "Реалу" в матче Евролиги

В баскетбольной Евролиге продолжается 17-й тур регулярного чемпионата. Подмосковные "Химки" на домашнем паркете потерпели поражение от мадридского "Реала" со счетом 78:95.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, который набрал 23 очка. У испанцев 16 баллов за результативность в активе защитника Руди Фернандеса. В турнирной таблице подмосковный клуб занимает восьмое место, у команды девять побед в 17 матчах. "Реал" одержал шестую победу подряд и располагается на четвертой строчке с 11 победами. Лидирует в таблице московский ЦСКА, который днем ранее в гостях победил итальянский клуб "Милано" – 107:81.

Следующий матч турнира "Химки" проведут 16 января против сербской "Црвены Звезды".