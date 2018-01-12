М'Вила перешел из "Рубина" в "Сент-Этьен"

Полузащитник Янн М'Вила расторг контракт с казанским "Рубином" и перешел во французский "Сент-Этьен". Соглашение французского футболиста с новым клубом рассчитано до 2019 года.

М'Вила имел действующий контракт с "Рубином", который был продлен в 2016 году на 3,5 года, отмечает ТАСС. Ранее французские СМИ сообщали о том, что футболист из-за задержек по зарплате подал на "Рубин" жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА). М'Вила перешел в "Рубин" в 2013 году, в сезоне-2017/18 он провел 20 матчей в чемпионате России и забил два мяча.

Казанцы сейчас испытывают финансовые сложности. Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев ранее заявил, что из иностранных футболистов на первый сбор с клубом отправятся только Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун. Остальных легионеров руководство "Рубина" попросило найти себе новые клубы в текущее трансферное окно.