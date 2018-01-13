Британские СМИ выдали масленичные гулянья в России за зверскую тренировку ультрас

После публикации материала Mirror под названием "Стальные монстры" в Британии поднялась паника. Речь шла о том, что английских болельщиков просто убьют в России. Для наглядности британцы поставили фотографии и видео с Масленицы с шуточными кулачными боями. То есть народную забаву выдали за тренировку российских ультрас. Журналистов не смутили ни веселая музыка, ни женщины с детьми среди зрителей, передает телеканал "Россия 24".

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А ВВС подготовило целый часовой фильм о том, что все футбольные фанаты в России якобы жестокие бойцы и не вылезают из спортзалов, а их главная задача — до смерти избивать иностранных болельщиков и сеять хаос.