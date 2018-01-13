В Саудовской Аравии на футбольный матч впервые пришли женщины

В Саудовской Аравии состоялся первый в истории футбольный матч, на который пустили женщин, передает телеканал "Россия 24". На стадион в Джидде приехали сотни болельщиц с семьями. Многие девушки были одеты в традиционные мусульманские платья в цветах саудовских клубов — желтом и синем. У некоторых на лицах был грим. Власти королевства пообещали, что отныне вход для женщин будет открыт на все крупные спортивные площадки, причем без сопровождения мужчин.

Кроме того, в Саудовской Аравии скоро для всех откроют кинотеатры, женщины смогут получать водительские права и управлять автомобилем. А недавно девушки впервые смогли посетить музыкальный концерт.