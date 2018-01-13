Хирург, оставлявший автографы на печени пациентов, избежал тюрьмы

Британский хирург, который выжигал свои инициалы на печени пациентов, избежал тюрьмы, передает телеканал "Россия 24". Суд решил, что это было нападение с нанесением побоев. Саймон Брэмхолл признал свою вину, но его лишь оштрафовали на 10 тысяч фунтов и дали год общественных работ.

Во время операций доктор прижигал кровеносные сосуды таким образом, что шрамы выстраивались в начальные буквы его имени. Причем высотой четыре сантиметра. Все раскрылось, когда у одной из пациенток отказала печень и уже другой хирург во время операции увидел монограмму Брэмхолла. Адвокаты на суде заявили, что их подзащитный таким образом хотел поднять настроение медсестер.