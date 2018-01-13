"Бавария" победила "Байер" в чемпионате Германии

Матчем между леверкузенским "Байером" и мюнхенской "Баварией" стартовал 18-й тур чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на "Бай-Арене" в Леверкузене и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Хави Мартинес (32-я минута), Франк Рибери (59-я) и Хамес Родригес (90-я). У "Байера" отличился Кевин Фолланд (70-я). "Бавария" одержала пятую победу подряд в Бундеслиге и с 44 очками уверенно лидирует в турнирной таблице. У ближайшего преследователя "Шальке" на 14 баллов меньше. "Байер" располагается на четвертой строчке с 28 баллами.