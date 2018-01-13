Космический грузовик Dragon привезет на Землю мышей с МКС

13 января на Землю с МКС вернется космический корабль Dragon. Он доставит 1,9 тонны груза — результаты научных экспериментов, отработанные материалы. Среди прочего на корабле прилетят и живые мыши, которые участвовали в эксперименте по исследованию гравитации.

20 лабораторных мышей использовались в эксперименте, целью которого было определить эффективность новой технологии по уменьшению влияния гравитации на мышцы. Через наночип мышам дозированно вводили специальные препараты, а затем изучали результат.

Также Dragon доставит земным ученым растения, выращенные на орбите, передает РИА Новости.

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Космический грузовик прибыл на МКС 17 декабря 2017 года. Отстыковка от станции произойдет 13 января в 13 часов по времени Москвы. Спустя пять часов корабль сядет на воду у побережья Калифорнии.