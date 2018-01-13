На плавзаводе в Находке вспыхнул пожар, пострадал один человек

На плавзаводе в Находке вспыхнул пожар: загорелись каюты на нижней палубе. Огонь охватил 150 квадратных метра площади. В результате пожара пострадал один человек, он получил ожоги лица и был госпитализирован.

В тушении участвуют шесть единиц техники и 23 пожарных, передает РИА Новости. Также на месте ЧП работают 4 звена газодымозащитной службы. Очаг возгорания труднодоступен, что осложняет тушение, но угрозы распространения огня нет.

Пожарные приехали на место происшествия спустя 9 минут после вызова. На локализацию возгорания им потребовалось порядка трех часов.