Жертвами оползней в Калифорнии стали 18 человек

В американском штате Калифорния жертвами ливней и оползней стали 18 человек, в том числе двое детей. Еще 28 пострадали, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. Пятерых считают пропавшими без вести.

Как сообщалось ранее, ливни стали причиной массовых сходов селевых потоков 9 января. Потоки грязи, камней и деревьев накрыли жилые районы. Поисково-спасательные операции продолжаются, в них задействовано более 50 человек и десять обученных собак. Из опасных зон людей эвакуируют с помощью авиации.