В Индии в пруд упал автобус, погибли 8 человек

В индийском штате Карнатака в пруд упал автобус. В результате погибли 8 человек, еще один пострадал. Причины инцидента устанавливаются, передает ТАСС.

Это не первый подобный случай, произошедший в Индии в последние месяцы. Так, 23 декабря в штате Раджастхан автобус упал в реку, из-за чего погибли 27 человек.