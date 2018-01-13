Участников Матча звезд КХЛ эвакуировали из отеля в Астане

Участники Недели звезд хоккея-2018, организованной Континентальной хоккейной лигой, в ночь с пятницы на субботы были эвакуированы вместе с другими постояльцами из своих номеров в гостинице "Хилтон-Астана" в связи с сообщением о пожаре. Никто из спортсменов и судей не пострадал.

"Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что может быть какая-то ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз. Все это происходило в течение полутора часов и закончилось где-то в четыре часа утра", — цитирует ТАСС одного из постояльцев гостиницы, арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

По его словам, запах гари чувствовался на первом этаже. Затем приехали пожарные, которые в начале собирались всех эвакуировать в соседнюю гостиницу. Однако потом нашли очаг возгорания и устранили проблему.

"Это тоже одно из испытаний. Отчасти жаль спортсменов, но я с ними побеседовал, они все прекрасно понимают. Хорошо, что есть такие современные системы, которые позволяют определять опасность", — добавил Анисимов.