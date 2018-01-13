Трамп здоров физически, но к его психике у ряда врачей есть вопросы

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Америка выбрала Трампа 2 часа назад
Трамп здоров физически, но к его психике у ряда врачей есть вопросыЧитайте нас в Telegram
"Президент США находится в добром здравии" — так личный врач главы Белого дома прокомментировал медицинское обследование, которое Дональд Трамп впервые прошел со времени вступления в должность. На фоне последних заявлений президента возник вопрос, будет ли проходить экспертиза психологического состояния 71-летнего политика. Результаты обследования официально озвучат в ближайший вторник.
В сопровождении супруги и младшего сына Дональд Трамп вечером в пятницу прилетел во Флориду – семья часто проводит выходные в резиденции в Мар-а-Лаго. Встречающих политик поприветствовал энергичным жестом, будто в подтверждение слов своего врача, который пролил свет на медицинское обследование главы Белого дома.
Врач Дональда Трампа Ронни Джексон подтвердил: "Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии".
Ежегодное обследование — рутинное мероприятие для президента США со времен Никсона. Но этот медосмотр вызвал пристальное внимание. Причем, не столько из-за того, что стал для Трампа первым на посту. Более семидесяти психологов и психиатров посчитали, что душевное здоровье главы государства — тоже хорошо бы проверить, о чем написали его лечащему врачу. Это при том, что регламент Американской психиатрической ассоциации не допускает, чтобы специалисты ставили общественному деятелю диагноз, не осмотрев его лично.
Обследование проводил контр-адмирал Ронни Джексон. Он служил в Ираке, за здоровьем американских лидеров следит с 2006 года. В отчете о медобследовании Трампа ему придется развеять множество слухов о здоровье пациента номер один. Не последнюю роль в шумихе сыграла скандальная книга "Огонь и ярость" журналиста Майкла Вулфа. Приводя слова "приближенных к телу источников", автор сразу в нескольких главах ставит вопрос о том, способен ли 71-летний политик возглавлять США. Отбиваясь от этих нападок, Трамп в Твиттере назвал себя гением, чем только усилил волну критики. А незадолго до этого пресс-службе пришлось объяснять, что стало с президентом во время речи о статусе Иерусалима.
По официальной версии, у него просто пересохло в горле. Не забывают критики и про вредные пищевые привычки главы государства, в особенности – его любовь к фастфуду. И напоминают: сам Трамп заявляет, что при росте 190 сантиметров он весит 107 килограммов. Хотя в водительских правах президента указан рост 187 сантиметров, а при таком соотношение роста и веса можно говорить об ожирении.
Джейми Уэллс, член Американского совета по науке и здоровью, пояснил: "Я вряд ли кого-то удивлю, если скажу, что мало кто ведет идеальный образ жизни. Одни и те же привычки на разных людей влияют по-разному. Сердечный приступ может случиться и у двадцатилетнего".
Успокоить публику по поводу здоровья американского президента его личный врач обещал уже в ближайшие дни. Свой брифинг специалист назначил на вторник.
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