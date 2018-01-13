Australian Open. Анна Блинкова в финале квалификации

В Мельбурне продолжается квалификационный турнир первого в сезоне теннисного "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Накануне в женской части программы играли три россиянки, и только Анна Блинкова сумела выйти в финальный тур.

Блинкова в трех партиях сломила сопротивление немки Антонии Лоттнер – 5:7, 6:4, 7:5. Стоит напомнить, что Анна в первом туре квалификации сумела оставить не у дел сильную итальянку Роберту Винчи, обыграв ее со счетом 6:3, 6:2.

Полина Монова и Софья Жук не смогли составить компанию Блинковой. Монова после победы в первом круге над соотечественницей Валентиной Ивахненко (6:3, 6:3) уступила американке Ирине Фалкони, "посеянной" под номером №15 – 2:6, 6:7.

Жук играла с полькой Магдаленой Фрех и провела трудный трехсетовый матч, уступив – 3:6, 6:4, 2:6. В первом круге состязаний в Мельбурне Софья сумела одолеть хозяйку кортов Сару Томич – 7:5, 6:2.