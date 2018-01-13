Овечкин вошел в восьмерку россиийских игроков НХЛ по передачам

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин минувшей ночью набрал три очка в матче с "Каролиной", забросив шайбу и отдав две голевые передачи. Таким образом, по результативным пасам он обошел Вячеслава Козлова, став восьмым среди всех российских игроков по этому показателю за всю историю НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 498 передач. Ему осталось сделать всего два шага до 500. По голевым передачам среди российских игроков лидирует Сергей Федоров, который 696 раз ассистировал партнерам при взятии ворот.