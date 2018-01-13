В Улан-Удэ 57 посетителей кафе подхватили сальмонеллез

В столице Бурятии Улан-Удэ после посещения кафе сальмонеллезом заболели 57 человек, 45 из них госпитализированы. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, тяжелых случаев нет.

В управлении пояснили, что инфекцию обнаружили у посещавших кафе "Шулэн До" с 8 по 11 января. Начато эпидемиологическое расследование.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции. Обследованы работники кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В ходе расследования установлены грубые нарушения санитарных норм.

На данный момент деятельность кафе приостановлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА Новости.