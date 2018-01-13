В снежный буран в Казахстане опрокинулся автобус

В Карагандинской области Казахстана в сильный буран опрокинулся пассажирский автобус. ДТП произошло еще 11 января на 103-м километре дороги Караганда — Аягоз — Бугаз в 15 километрах от поселка Шешенкара. Три человека в результате пострадали и были госпитализированы.

Автобус следовал по маршруту из поселка Егиндыбулак в Караганду, в салоне находились 45 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Трех человек госпитализировали, остальные 42 человека были доставлены в пункт эвакуации в школе поселка Шешенкара.

Позже людей расселили по местным жителям, обеспечив спальными местами и питанием. После стабилизации погодных условий и открытия трассы 12 января пассажиры опрокинувшегося автобуса были доставлены в Караганду на транспорте автопарка, обслуживавшего маршрут. Один из трех пострадавших в ДТП пассажиров уже выписан, еще двое пока остаются в больнице.