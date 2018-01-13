Трихичев выиграл серебро Кубка мира в горнолыжной комбинации

Ведущий горнолыжник сборной России Павел Трихичев добился наивысшего успеха в своей карьере на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Наш спортсмен стал серебряным призером в комбинации, которая состоит из скоростного спуска и слалома.

Победу в Швейцарии праздновал француз Виктор Муффа-Жанде, который показал общее время 2 мин. 35,29 сек., опередив 25-летнего россиянина почти на секунду. А вот Трихичев выиграл у бронзового призера гонки итальянца Перета Филла 0,19 сек.

Подиум на Кубке мира – первый в карьере российского слаломиста. До этого лучшим результатом Трихичева было 16-е место в слаломе, которое он также занял в нынешнем олимпийском сезоне.