НБА оштрафовала Худа за выбитый у болельщика телефон

Администрация Национальной баскетбольной ассоциации приняла решение оштрафовать защитника "Юты Джаз" Родни Худа на 35 тысяч долларов. Причиной стало поведение баскетболиста вне площадки, когда он, проходя мимо снимающего его болельщика, выбил у того из рук телефон.

Инцидент случился 10 января во время матча "Юта Джаз" – "Вашингтон Уизардс". В третьей четверти Родни Худ был удален с площадки за второй технический фол. По пути в раздевалку он выбил из рук болельщика телефон. Баскетболисту не понравилось, что тот его снимал.

Администрация Национальной баскетбольной ассоциации, изучив видео данного происшествия, оштрафовала Худа на 35 тысяч долларов, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальны сайт НБА.

Rodney Hood gets ejected ➡️ Rodney Hood slaps a phone out of a fan’s hand 😂😂 pic.twitter.com/ty0y1OovMI