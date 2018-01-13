Несколько вузов Одессы закрыли до весны из-за нехватки денег на отопление

В Одессе ряд вузов закрыли до конца февраля из-за нехватки средств на оплату отопления. Об этом сообщает местный сайт "048" со ссылкой на преподавателей и студентов Одесского национального университета имени Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

Сообщается, что учебные заведения работали до конца декабря, а с 1 января всех студентов отпустили домой. В университетах объявили, что до 26 февраля занятий не будет.

Кроме того, с Нового года начали действовать нормативы по качеству света в аудиториях, и эту норму из-за нехватки денег не могут позволить себе учебные заведения, передает РИА Новости.