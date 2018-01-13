В Магнитогорске попал в ДТП микроавтобус с журналистами

В городе Магнитогорске Челябинской области попал в ДТП микроавтобус с журналистами. Одна журналистка пострадала и была госпитализирована, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По сообщению областного правительства, ДТП произошло накануне вечером. Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, проводившего в Магнитогорске совещание, сопровождали два автобуса с прессой — правительственный и местный. Последний шел вне кортежа губернатора, он и попал в аварию.

В правительстве области о ДТП узнали уже после совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за 2017 год и планам на 2018-й.