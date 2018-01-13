Россиянин Буров стал первым на Кубке мира по фристайлу

Российский спортсмен Максим Буров впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике, который прошел в американском Дир-Вэлли. В нынешнем сезоне 19-летний россиянин выше пятого места не поднимался.

Вторым после Бурова оказался китаец Ци Гуанпу. Замкнул тройку призеров олимпийский чемпион 2014 года Антон Кушнир из Белоруссии. Еще два россиянина – Павел Кротов и Илья Буров – заняли соответственно 22-е и 24-е места, сообщает ТАСС.

Среди женщин второе место завоевала Кристина Спиридонова. Российская спортсменка уступила победу китаянке Сю Ментао. Следующий этап Кубка мира по фристайлу состоится 19 января в американском Лейк-Плэсиде.