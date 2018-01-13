Пятеро конников наказаны за допинг в лошадиных пробах

Временную дисквалификацию получили пятеро участников соревнований по конному троеборью под эгидой Международной федерации конного спорта. FEI отстранила трех наездников из Индии, аргентинца и члена сборной ОАЭ из-за найденного в пробах их лошадей допинга.

Положительные пробы у пяти коней были обнаружены в соревнованиях на выносливость в Абу-Даби и турнире по конному троеборью в Нью-Дели, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Inside the Games. Лошади отстранены от любых официальных стартов на два месяца, по наказанию спортсменов будет принято дополнительное решение FEI.