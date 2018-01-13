Хоккей с мячом. Россиянки завоевали серебро чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею с мячом в решающем матче чемпионата мира, который с 9 по 13 января проходил в китайском Чэнде, уступила с минимальным счетом шведским хоккеисткам. Таким образом, наша команда завоевала серебряные медали мирового первенства.

Финальная встреча получилась очень упорной. Единственный мяч был забит на 43-й минуте. Его автором стала Камилла Юханссон. Этот гол стал победным для сборной Швеции, которая отстояла титул действующих чемпионок мира. Россиянки довольствовались серебром.

В матче за третье место сборная Норвегии уверенно победила финских хоккеисток со счетом 5:2, завоевав бронзовые награды.