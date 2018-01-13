США признали ядерное преимущество России

У России есть весомые преимущества перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений и в нестратегических ядерных силах. Об этом говорится в проекте документа о пересмотре ядерной доктрины США — Nuclear Posture Review (NPR), незасекреченную часть которого публикует The Huffington Post.

В документе сказано, что Россия, несмотря на серьезные сокращения своего стратегического ядерного потенциала, сохранила большой объем нестратегических ядерных вооружений. "Сегодня Россия модернизирует это оружие, так же, как и свои стратегические (ядерные) системы", — говорится в проекте NPR.

В документе также подчеркивается, что, несмотря на критику в адрес американской системы противоракетной обороны (ПРО), Россия работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

Как сказано в тексте проекта NPR, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа хочет значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности с целью "укрепить ядерное сдерживание". При этом составители доктрины не упоминают о том, что в распоряжении США уже находится более тысячи боеприпасов малой мощности, сообщает Газета.Ru.

Американские СМИ тем временем отмечают, что с технической точки зрения "малую мощность" имели и атомные бомбы, разрушившие Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. В результате этих бомбардировок тогда погибли более двухсот тысяч человек.

Пентагон в связи с публикацией проекта NPR заявляет, что у США есть несколько вариантов новой ядерной доктрины страны, передает РИА Новости: окончательную версию должны одобрить президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Однако пока у России нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.