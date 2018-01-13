Тренер "Спартака" Каррера будет сам покупать билеты игрокам

Бразильские футболисты московского "Спартака" Луис Адриано, Педро Роша и Фернандо прибыли позже всех на сборы "красно-белых", которые проходят в Дубае. По словам наставника команды Массимо Карреры, теперь он сам будет заниматься организацией перелетов своих игроков.

Спартаковские бразильцы прибыли в Объединенные Арабские Эмираты поздно вечером 12 января. Все остальные футболисты "красно-белых" отправились на сборы 9 января. Главный тренер москвичей объяснил, что он добавил Адриано, Роше и Фернандо пару дней на отдых, учитывая долгий перелет в Бразилию и обратно.

"Не знаю, схитрили они немного, или мы друг друга недопоняли, но мы договаривались, что 12 января они будут здесь. Я имел в виду, чтобы 12-го они были в состоянии тренироваться. То есть, вылетать нужно было 11 января. Что ж, с этого момента билеты им покупать буду только я", — цитирует итальянского специалиста 8news.ru.

Впрочем, потом Каррера признался, что бразильцы согласовали с ним продление отпуска. Тем не менее итальянец сообщил, что теперь "организацией перелетов всех игроков я займусь сам".