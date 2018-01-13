Погоня в Питере: трое погибли, двое пострадали

В субботу в Санкт-Петербурге нарушитель Правил дорожного движения разбил машину о столб. Рано утром инспекторы ГИБДД приказали автомобилю остановиться для проверки на Гражданском проспекте, но водитель не выполнил их требование.

Началась погоня, которая завершилась серьезным ДТП. После удара машины о препятствие погибли водитель 1996 года рождения и два пассажира — 1996 и 1995 годов рождения.

Два пассажира попали в больницу с тяжелыми травмами, пишет "Интерфакс".