Wavers и косметика: Россия и Иран против изменения ядерной сделки

Москва крайне негативно оценивает последние заявления Дональда Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон взял курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"И то, что продлены президентские wavers — исключения из санкционного режима еще на определенное время — это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует", — отметил дипломат, отметив, что США не просто нажимает на Иран, а ставит ультиматум.

Рябков подчеркнул, что Россия не намерена корректировать СВПД и будет противодействовать попыткам его подорвать. При этом возможный выход США из сделки нанесет ущерб укреплению режима ядерного нераспространения, добавил он.

В свою очередь МИД Ирана заявило, что Тегеран не пойдет на какое-либо изменение положений договора. Передает "Интерфакс".

"Иран не примет никаких поправок к этому соглашению, ни сейчас, ни в будущем. Он также не позволит, чтобы какие-либо другие проблемы увязывались с СВПД", — отмечается в заявлении.

Ранее президент США заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет, передает РИА Новости.