Пожаловавшимся президенту морякам выплатили зарплату

Обращение к президенту России Владимиру Путину помогло морякам с судов компании "Вип Строй Холдинг" получить задержанную заработную плату.

Экипажи теплоходов "СТ Винд", "Порт Мэй", "Маджестик" и "Тесса" не видели денег с 2016 года, на что пожаловались летом 2017 года, пишет РИА Новости.

После проверки обстоятельств Генеральная прокуратура возбудила 20 уголовных дел в отношении руководителя компании.

Как рассказал глава дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков Николай Суханов, долги по зарплате выплачены полностью.