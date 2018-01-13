Встреча с Грудининым закончилась смертью для одного из участников

На встрече с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался один из участников мероприятия. Мужчине, который участвовал во встрече Грудинина с доверенными лицами и представителями общественности в Центральном доме литераторов в Москве, стало плохо.

Как рассказал РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко, на мероприятии присутствовал профессиональный врач, который оказал мужчине помощь, а скорая приехала буквально через 10 минут. Однако спасти мужчину не удалось.

"Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, из-за которой констатировали, что он мгновенно умер", — рассказал Ющенко.

По инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова участники встречи с кандидатом в президенты почтили память умершего минутой молчания.