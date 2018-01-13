Макрон: багет нужно признать нематериальным наследием, потому что ему все завидуют

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил включить французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL.

"Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов", — сказал он, отметив, что багету завидуют во всем мире.

Ранее, в декабре 2017, список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнила неаполитанская традиция приготовления пиццы, передает ТАСС.