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13 января 201815:35

Политический блеф: США стремятся нарушить ядерный баланс
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США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере — это и есть причина заявлений о превосходстве в ней России. Таково мнение первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

В проекте пересмотра американской ядерной доктрины, несекретную часть которого накануне опубликовала The Huffington Post, говорится, среди прочего, что Россия отвергает свои обязательства в рамках ряда соглашений или избегает выполнения, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения. По мнению Клинцевича, новая ядерная доктрина Соединенных Штатов во многом отражает недовольство их нынешнего президента Дональда Трампа состоянием американского военного потенциала и его ядерной компоненты.

"Составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие. Идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России", — заявил Клинцевич.

Однако дело обстоит как раз наоборот, подчеркнул он. По словам Клинцевича, по массиву стратегических ядерных вооружений Россия серьезно уступает США. "Согласно известному договору, и с той и с другой стороны должны остаться не более 1550 боеголовок. И если США еще опускаться и опускаться до этой цифры, то нам расти и расти", — пояснил сенатор в комментарии РИА Новости.

Конечная цель доктрины, по его мнению — "сломать сложившееся соотношение сил на мировой арене", однако Россия никогда не допустит подобного развития событий. Заниматься детальным анализом доктрины еще рано, сказал Клинцевич, да и в Пентагоне также пока отказываются обсуждать "предварительные, черновые планы". Однако, говорит российский сенатор, определенные основополагающие позиции, зафиксированные в проекте доктрины, несомненно, сохранятся в окончательном варианте, и они вызывают беспокойство.

"Например, доктрина расширяет возможность применения ядерного оружия. Речь идет о случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США. Но мы знаем, что понимают американцы под такими интересами. По сути дела, доктрина дает карт-бланш на применение ядерного оружия", — считает он.

При этом Трамп, по мнению российского сенатора, только-только начал осваиваться в Белом доме, и в будущем "от него можно ожидать и еще более резких шагов".

Российский военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ и главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко также считает, что заявления официального Вашингтона о якобы преимуществе России над США в производстве ядерных вооружений — политический блеф с целью оправдать возможность нового витка гонки вооружений со стороны американцев.

В настоящее время действует российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), обеспечивающий паритет Москвы и Вашингтона как по носителям, так и по ядерным боезарядам, напомнил он.

"Никто не имеет никаких преимуществ, каждая из сторон определяет свою структуру ядерной триады, планы строительства ядерных сил в рамках действующих ограничений по СНВ-III", — говорит Коротченко.

По его словам, именно отсутствие преимуществ какой-либо из сторон в сфере стратегического ядерного оружия, обеспеченной данным договором, сегодня позволяет говорить о взаимном гарантированном ядерном сдерживании, предотвращающем Третью мировую войну. Что касается заявлений США о преимуществах России в неядерном оружии, речь может идти об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М" и крылатых ракетах морского базирования "Калибр".

"Надо сразу отметить, что "Искандер" не нарушает договора о ракетах средней и меньшей дальности, несмотря на многочисленные обвинения Вашингтона, не подкрепленные ничем, кроме газетных публикаций", — подчеркивает Коротченко. США, по его словам, уже несколько десятков лет производят аналогичные "Калибрам" крылатые ракеты морского базирования "Томагавк", при этом американская сторона ещё с советских времен отказывается вести переговоры о каком-либо контроле над этими вооружениями.

В целом, по мнению российского военного эксперта, избранный Вашингтоном курс на пересмотр сложившегося баланса сил и попытку поставить под сомнение соблюдение Москвой существующих международных соглашений о безопасности — неконструктивный, учитывая, что в последние годы США сами предпринимали ряд "разрушительных" мер в этом направлении.

Коротко

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