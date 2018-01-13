Россия пересмотрит военное планирование, если Швеция войдет в НАТО

В случае присоединения Швеции к НАТО Россия будет вынуждена радикально изменить свое военное планирование, заявил посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев.

Как отметил дипломат, если Швеция захочет присоединиться к НАТО, это будет суверенное решение шведского народа. Конечно, Россия "не стала бы прыгать от радости и счастья от такого решения", заявил посол в интервью шведской газете Dagens industri. Выдержки из него приводит РИА Новости.

Однако, продолжил Татаринцев, вступление Швеции в Североатлантический альянс означало бы радикальное изменение ситуации с безопасностью в регионе. В этом случае Россия, чтобы защищать себя от нападения НАТО со шведской территории, вынуждена будет принимать адекватные меры, в первую очередь это коснется военного планирования.

Российский дипломат напомнил, что в воскресенье открывается ежегодная конференция по вопросам безопасности на севере Швеции "Народ и оборона". Как ожидается, ее посетит генсек НАТО. Российское посольство в Стокгольме пыталось получить приглашение на эту конференцию для военно-политических экспертов из РФ с весны прошлого года, однако его усилия не увенчались успехом.

"Если НАТО там, то и Россия там должна быть тоже. Если Швеция свободна от альянсов, то следовало бы проследить за тем, чтобы поддерживался баланс", — подчеркнул Татаринцев.

Комментируя отдельные высказывания о том, что в ухудшении ситуации с безопасностью в Балтийском регионе виновата Россия, дипломат назвал такие слова "вздором". "Напряженность в Балтийском море обусловлена военной активностью НАТО", — заявил он.