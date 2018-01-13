Семья лондонцев против Абрамовича: арена "Челси" закрывает им солнце

Лондонская семья Кросуэйт по-прежнему не дает начать реконструкцию стадиона "Челси", поскольку считает, что изменения при перестройке арены лишат домочадцев солнечного света. Еще год назад мэр Лондона одобрил проект клуба, выдав разрешение на строительство.

Семейство Кросуэйт состоит из четырех человек – родители Николас и Люсинда, а также их дети Луис и Роуз. Эта уже почти легендарная четверка сумела добиться в мае 2017 года судебного запрета на реконструкцию "Стэмфорд Бридж". По мнению истцов, новая постройка будет бросать тень на их дом, который расположен в шаговой доступности от арены.

Ранее представители "Челси", который возглавляет Роман Абрамович, готовы были оказать неуступчивым лондонцам юридические услуги на 50 тысяч фунтов и последующую немалую компенсацию. Однако семья Кросуэйт до последнего отстаивает право получать солнечный свет в необходимом объеме.

Самое любопытное, что Николас и Люсинда не против реконструкции стадиона. Просто они предлагают клубу реконструировать восточную трибуну таким образом, чтобы их дом не оказался в тени.

История со строительством стадиона зашла в тупик. В ближайшее время советники района Лондона Хаммерсмит и Фулем попытаются найти выход из сложившейся ситуации, сообщает Sports.ru со ссылкой на BBC.