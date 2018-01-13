Пресс-служба Белого дома и журналисты перешли на нецензурную брань

Пресс-служба Белого дома организовала провальную телефонную конференцию с журналистами ведущих американских СМИ. Тема брифинга была очень важной для мировой политики и заинтересовала более 70 работников прессы и ТВ, передает ТАСС. Белый дом собирался прокомментировать продление режима без санкций для Ирана.

Предполагалось, что репортеры присоединятся к выделенной общей телефонной линии. Сначала они выслушают пресс-секретаря администрации Трампа, а вопросы смогут задать только после включения разговорного режима.

На деле организаторы не смогли дистанционно отключить их микрофоны в телефонах журналистов. В динамиках была какофония голосов десятков людей, фоновых разговоров в редакциях и т.п.

"Белый дом не может даже провести телеконференцию. Они не знают, как отключить наши телефоны", — сказал один из корреспондентов, употребив в оригинале обсценную лексику.

"Это непрофессиональные СМИ, которые не знают, как вести себя. Они свои телефоны заглушить не могут", — не остались в долгу в Белом доме.

Брифинг в итоге задержался на полчаса.

В прошлом году уже был подобный случай. Технический сбой заставил участников узнать, что у одного из присоединившихся "надувная кукла — лесбиянка".