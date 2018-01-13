Солдаты инфовойны: фото Псаки в розовой ушанке исполнилось четыре года

Солдаты инфовойны: фото Псаки в розовой ушанке исполнилось четыре годаЧитайте нас в Telegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фото четырехлетней давности. На снимке изображены она, глава МИД РФ Сергей Лавров, экс-глава Госдепа США Джон Керри, а также бывший официальный представитель Госдепа Дженнифер Псаки в розовой шапке.
"Шедеврально во всех смыслах. Солдаты информационной войны", — подписала Захарова.
Четыре года назад глава российского МИД Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Джоном Керри и спецпредставителем ООН по Сирии Лахдаром Брахими. Говорили о подготовке международной конференции "Женева-2". При этом на встрече российская и американская делегация обменялись необычными подарками.
Госсекретарь США подарил главе МИД РФ гигантский картофель из штата Айдахо. Наши дипломаты официальному представителю Госдепа Дженнифер Псаки презентовали розовую шапку-ушанку, сказав, что она поможет ей "согреваться и оставаться модной в зимнюю американскую бурю".
Подарок американского госсекретаря был тоже со смыслом. Керри сообщил, что во время рождественских каникул он много общался с Лавровым и обещал ему привезти в подарок картофель из Айдахо. При этом госсекретарь сказал, что в свою очередь Лавров обещал ему не делать из этого картофеля водку, а сказал, что его съедят.
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