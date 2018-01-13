Разборки со стрельбой и летальным исходом в Калужской области попали на видео

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц в городе Сосенский Калужской области, запечатлела разборки между группами мужчин, и последовавший за ними выстрел, ставший фатальным для одного из участников "переговоров ", проходивших вечером 9 января.

На записи видно, как четверо мужчин беседуют друг с другом, после чего, примерно на 01:30 записи, ситуация обострилась и будущий пострадавший нанес удар своему оппоненту, тут же получив пулю в ответ.

Известно, что через некоторое время 26-летний мужчина оказался в Козельской больнице, где и скончался.

"У потерпевшего возник конфликт с его знакомым — 30-летним уроженцем Сосенского, постоянно проживающем в Москве. Конфликт сначала произошел в Интернет-переписке, в ходе которой потерпевший потребовал от знакомого вернуть долг за запчасти, которые тот взял в магазине потерпевшего без денег.

В ответ на это житель Москвы стал высказывать оскорбительные выражения в адрес семьи потерпевшего. В ходе переписки стороны пришли к выводу, что им необходимо встретиться. На встрече потерпевший и его брат подвергли должника избиению. После этого житель Москвы произвел выстрел в грудную клетку потерпевшего и убежал. Затем стрелявший уехал в Москву. В кратчайшие сроки сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчина был доставлен в Козельск и задержан", — говорится в сообщении СУ СК РФ Калужской области.

Правоохранители отмечают, что в ходе общения с представителями следственных органов, подозреваемый частично признал свою вину и заявил, что его жизни грозила опасность, поэтому свои действия он расценивает как необходимую самооборону.

Пользователь, разместивший в сети кадры, запечатлевшие описываемые события, представился товарищем убитого и высказал собственную версию произошедшего: "следователи списывают на необходимую оборону убийство нашего друга! На видео видно, как ранее неоднократно судимый за разбой и кражи, С. П., ранее спровоцировавший конфликт, высказывает угрозы убийством и стреляет из боевого пистолета в одного из братьев".

"Следователи не учитывают, что пистолет был огнестрельный и был заряженным. При просмотре камер убийца держит руку на пистолете и ждет подходящего момента для выстрела. Он не стрелял в воздух, не пытался убежать, а умышленно без предупреждения выстрелил в живот Н. В. из огнестрельного пистолета. С какого времени боевой пистолет в России можно использовать как средство защиты? ", — негодует автор записи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.