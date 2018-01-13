Лыжник Черноусов попал в тройку призеров в гонке на 60 км

Российский лыжник Илья Черноусов показал третье время дня в гонке Kaiser Maximilian Lauf на 60 километров, которая прошла в австрийском Зефельде. Его соотечественник Ермил Вокуев финишировал с четвертым результатом. Победу же одержал норвежец Тор Асле Йердален.

Гонка Kaiser Maximilian Lauf является частью серии Ski Classics. Норвежский лыжник показал лучшее время дня – 2 часа 27 минут и 49 секунд. Вторым финишировал швед Андреас Холмберг (2:28.03,8). Результат Ильи Черноусова, занявшего третье место, — 2 часа 28 минут и 21 секунда.

Следующий этап серии Ski Classics состоится 20 января в швейцарском Санкт-Морице, сообщает РИА Новости.