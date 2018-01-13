Отравление в кадетской школе: в Люберцах госпитализированы 30 человек

В люберецких больницах оказывается помощь уже 30 кадетам. Большинство поступивших с симптомами пищевого отравления – дети.

11 человек госпитализировали ночью, остальных — утром. Еще 40 человек наблюдаются амбулаторно.

Питьевую воду и пищу проверяют на сальмонеллу, передает "Интерфакс".

Ранее люберецкий глава Владимир Ружицкий сообщил, что Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе в Люберцах.