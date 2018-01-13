Путин не собирается пользоваться соцсетями

Кандидат в президенты России Владимир Путин не собирается открывать официальные или личные страницы и аккаунты в соцсетях, в том числе канал в Telegram; в интернете будет работать только официальный сайт его предвыборного штаба, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

По его словам, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина. Взаимодействие с социальными медиа, продолжил Кондрашов, будет осуществляться только через группы сторонников, ведущих паблики в поддержку Путина. Это те, кто откликнулся на призыв руководителя всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, напоминает РИА Новости.

Ранее главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков сообщил, что Владимир Путин не собирается участвовать в дебатах в рамках предвыборной гонки.

Выборы президента России назначены на 18 марта текущего года. Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец.