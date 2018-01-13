"Спартак" на сборах: Джикия назвал одноклубников "шоколадками"

На сборах в Объединенных Арабских Эмиратах московский "Спартак" продолжает готовиться ко второму отрезку чемпионата России. Игроки не только усердно тренируются, но еще успевают вести клубный "Твиттер". Футболист "красно-белых" Георгий Джикия немного разжег в соцсети.

Проходя мимо тренирующихся бразильцев Фернандо, Роши и Адриано, спартаковский защитник произнес в камеру: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Ничего не понимающие одноклубники продолжили улыбаться Георгию.