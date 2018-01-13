Кубок IBU. Васнецова и Резцова в тройке призеров спринта

На очередном этапе биатлонного Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере, прошли две гонки – мужской и женский спринт. Российский сильный пол призов не снискал, а вот в состязании девушек Валентина Васнецова и Кристина Резцова заняли второе и третье места.

У мужчин победу одержал норвежец Ветле-Шостад Кристиансен. Его время – 26 сек. 46,3 сек. (0 промахов). Лучшим из россиян стал Петр Пащенко, он финишировал десятым. Эдуард Латыпов – 11-й, Семен Сучилов – 24-й, Дмитрий Малышко – 30-й, Алексей Слепов – 36-й, Юрий Шопин – 39-й.

В женской гонке наши "стреляющие лыжницы" задавали темп: Резцова ушла на дистанцию второй и осталась в тройке лучших по итогам всей гонки – у нее 3-е место. Дочь знаменитой лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой обошли только Васнецова и ставшая чемпионкой Хильде Фенне из Норвегии.

Долгое время на призы претендовала и наша Светлана Миронова, стартовавшая 73-й, но на втором огневом рубеже она допустила 3 промаха и заняла только 20-е место. Выше нее расположились Ирина Старых (8-е место) и Анастасия Загоруйко (18-е), а ниже – Анастасия Морозова (48-е).