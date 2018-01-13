Крымские татары решили поддержать Путина

Видные представители крымско-татарского народа решили поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, депутат Госдумы Руслан Бальбек, президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов и олимпийский чемпион Рустем Казаков оставили свои подписи в пункте сбора подписей в Симферополе, пишет РИА Новости.

Их поддержали 150 делегатов конференции крымских татар, собравшиеся в субботу. "Путин наш президент и другого мы не видим", — сказал председатель Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Крымские татары благодарны действующему президенту России за реабилитацию народа, строительство Соборной мечети на полуострове.

Главное — избиратели ценят мир и спокойствие в Крыму после воссоединения республики с Россией. С Путиным они связывают свои надежды на будущее.