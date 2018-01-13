Погибший и пострадавшие: ДТП в Челябинской области попало на видео

Авария с летальным исходом произошла утром в минувший четверг, 11 января, на Тургоякском шоссе в Миассе.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2110" по неизвестной причине не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с "Газелью ".

По данным пресс-службы УГИБДД РФ по Челябинской области, водитель "десятки " – мужчина 1987 года рождения, получил серьезные повреждения и скончался на месте аварии до приезда медиков. Полицейские отмечают, что предполагаемый виновник аварии был лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Травмы различной степени тяжести получил водитель "Газели" и два его пассажира – им потребовалась госпитализация.