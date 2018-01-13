Митрополит Иларион рассказал о половой трагедии Европы

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал гендерную политику стран Западной Европы "огромной трагедией, последствия которой будут видны следующим поколениям".

По его словам, во многих странах Европы принимаются решения, продиктованные идеологией, позволяющей выбирать себе пол и партнера — своего пола или иного пола.

"В основе всех этих операций по перемене пола, в основе всего этого лежит обман. Обман, который навязывается сегодня при помощи идеологии, а идеология эта навязывается уже в школьном образовании", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом митрополит отметил, что изменить пол невозможно, можно только "создать видимость изменения пола". Так, мужчина способен стать внешне похожим на женщину, но никогда не сможет родить и выносить ребенка. По словам иерарха, Церковь "всегда будет выступать против подобного обмана".